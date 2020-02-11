Самара, , 14:45 — REGNUM Мошенники, продающие фильтры для воды, активизировались в Самаре. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба РКС-Самара.

По сообщению пресс-службы коммунального предприятия, в текущем году в Самарской области из реки Волги на насосно-фильтровальные станции поступает вода с цветностью, доходящей до 70 градусов.

Специалисты предприятия ее очищают и осветляют. В результате к потребителям вода поступает с цветностью не более 20 градусов.

Между тем, горожане привыкли, что зимой из крана течет кристально чистая холодная вода. Этой же зимой из-за погодных условий вода имеет легкий желтоватый оттенок.

Специалисты подчеркивают, что эта вода полностью безопасна и пригодна для питья, что подтверждено многочисленными анализами лабораторий и областным управлением Роспотребнадзора.

Отмечается, что этой ситуацией пользуются мошенники, которые предлагают жителям Самары установить дорогостоящие фильтры, а также предлагают на месте сделать анализы воды.

Специалисты подчеркивают, что анализы на дому не имеют никакой достоверности. Между тем, их результаты трактуются мошенниками как доказательство плохой воды.

Отмечается, что недобросовестные личности также предлагают предоставить кредиты на приобретение фильтров для воды не выходя из дома.

Руководство «РКС-Самара» просит жителей Самарской области быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

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