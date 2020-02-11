Тбилиси, , 14:05 — REGNUM Движение для любых видов транспорта закрыто 11 февраля в Грузии на автотрассе Мцхета — Степанцминда — Ларс, ведущей к границе с Россией. Об этом предупреждает Департамент автомобильных дорог страны.

Сообщается, что запрет введен из-за значительного повышения температуры воздуха, в связи с чем ожидается сход лавин. Также отмечается, что на других участках трассы ограничений для движения нет.

Напомним, с 7 по 10 февраля в Грузии обильно шел снег, из-за чего на некоторых трассах автомобильные пробки.

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