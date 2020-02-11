Тюмень, , 13:55 — REGNUM В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве стрелка из ТРЦ «Кристалл». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По информации следствия, убийство произошло днём 8 февраля 2020 года на территории одной из баз отдыха города Тюмени. Сообщается, что между подозреваемым и потерпевшим произошёл конфликт. Злоумышленник убил оппонента выстрелом в голову.

В отношении подозреваемого 1977 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос о его заключении под стражу.

Напомним, что убитый известен своей стрельбой в торгово-развлекательном центре «Кристалл"летом 2019 года. Тогда он в публичном месте с помощью оружия решал житейский конфликт.

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