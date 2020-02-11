Рославль, Смоленская область, , 13:47 — REGNUM Следственные органы начали проверку по факту смерти десятилетней девочки в больнице города Рославля Смоленской области. Об этом сообщили 11 февраля в пресс-службе СУ СКР по региона.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области начата доследственная процессуальная проверка по размещенной в средствах массовой информации публикации о смерти малолетней девочки в лечебном учреждении города Рославля», — уточнили в ведомстве.

По информации Readovka, девочке стало плохо, когда её мама уехала рожать в Смоленск. Её родные пытались сбить температуру. Медики «скорой» дали ребёнку медикаменты, девочке стало легче, и от госпитализации её семья отказалась. Однако через некоторое время у ребёнка вновь поднялась температура, девочку госпитализировали, но спасти ребёнка не смогли.