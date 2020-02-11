Пермь, , 13:43 — REGNUM В больнице Перми скончался водитель автобуса, который попал в аварию в Нытвенском районе в январе 2020 года, сообщают СМИ.

Стоит отметить, что это уже вторая смертельная жертва после аварии. 3 февраля скончалась пассажирка легкового автомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 26 января в Нытвенском районе произошла авария с участием грузовика, автобуса и легковой иномарки. Среди пострадавших в ДТП 18 человек.

По предварительной информации, виновным в аварии стал водитель автобуса. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, а в грузовую машину, в свою очередь, врезался автомобиль Opel.

Стоит отметить, что в момент ДТП в салоне автобус находились 11 пассажиров. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

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