Великий Новгород, , 13:39 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 11 февраля, 8-летний мальчик попал в больницу после падения с водосточной трубы одного из домов по улице Студенческой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, мальчик вместе с сестрой по водосточной трубе пытались спуститься из квартиры, где в это время их мать находилась в нетрезвом состоянии.

«Оставшийся без присмотра ребёнок вместе с сестрой пытались спуститься с окна по водосточной трубе, в какой-то момент ребенок не удержался и упал на козырёк кафе, расположенного на первом этаже жилого дома», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.

На месте происшествия работают сотрудники следственных органов и прокуратуры. Начата доследственная проверка.