Анкара, , 13:37 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 14 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 11 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания были произведены на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой страны. В общей сложности силовики разыскивали 28 человек. Спецоперация продолжается.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции разыскивают 74 человека, обвиняемых в связях с террористами