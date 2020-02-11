Колпашево, Томская область, , 13:31 — REGNUM В Томской области мужчина предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в следственном управлении СКР по региону.

Расследование уголовного дела в отношении жителя города Колпашево завершено. По версии следствия, ночью 4 января 2020 года пьяного мужчину задержали сотрудники полиции. В служебном автомобиле стражей порядка задержанный нанёс удар головой в голову сотруднику полиции. Пострадавший получил телесные повреждения.

Мужчина признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде. Материалы дела направлены в Колпашевский городской суд.

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