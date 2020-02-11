Барнаул, , 13:28 — REGNUM Злоумышленники не прекращают попыток незаконного ввоза на территорию России транспортных средств. О новых инцидентах на государственной границе в Алтайском крае корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

«Одно из последних правонарушений выявлено в автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» (Рубцовский район). При проверке документов установлено, что у транспортного средства, на котором гражданин Центрально Азиатского региона пытался выехать из России, часть VIN номера под капотом спилена. Выяснилось, что и ПТС на указанное транспортное средство у иностранца также отсутствовал», — пояснили пограничники.

По их словам, в других пунктах пропуска Алтайского края тоже были выявлены и не пропущены через государственную границу несколько транспортных средств, на которые предъявлялись документы с признаками полной подделки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только с ноября по декабрь 2019 года в автомобильных пунктах пропуска, расположенных на территории Алтайского края, выявлено около 10 таких транспортных средств.

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