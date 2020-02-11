Киров, , 13:26 — REGNUM Заведующая детского сада №67 в Кирове взяла на работу сотрудника без предоставления справки об отсутствии судимости. В результате на работу взяли ранее судимого по ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище») воспитателя, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кировской области.

Также прокуратура выявила нарушения в указанном учреждении факты ненадлежащего оформления правоотношений при осуществлении сбора пожертвований для нужд образовательной организации.

По результатам проверки в отношении заведующей возбуждены производства по ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства») и ст. 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»), заведующая оштрафована.

При этом ранее в отношении одного из воспитателей детского сада было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетними»). По версии следствия, в августе и сентябре 2019 года воспитатель за незначительные провинности, к примеру, пролив вод во время занятий по рисованию или за отказ убрать игрушки, применяла насилие, оскорбляла воспитанников. С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уголовное дело направлено мировому судье Первомайского района города для рассмотрения по существу.

По результатам комплексной проверки детальности детского сада будет решаться вопрос о продолжении работы заведующей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года в Якутии после проверки прокуратуры, в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ к педагогической деятельности, была уволена воспитатель детского сада, которая ранее была осуждена за совершение преступления против жизни и здоровья человека.