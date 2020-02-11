Рим, , 13:21 — REGNUM Утром во вторник, 11 февраля, итальянские карабинеры провели в Риме и ряде его пригородов спецоперацию по задержанию и аресту 38 граждан, подозреваемых в участии в деятельности крупной организованной преступной группы.

ОПГ, по данным правоохранителей, возглавлял Сальваторе Ничитро, в недалеком прошлом — глава так называемой «банды Мальяны», человек, контролировавший весь сектор производства и использования оборудования для азартных игр в северных районах Рима.

Данные, полученные карабинерами в ходе расследования, смогут пролить свет и на некоторые преступления, совершенные членами данного ОПГ еще в конце 1980-х годов, в том числе на несколько убийств. Именно эти преступления в конечном счете и позволили группировке добиться своего «положения» в преступном сообществе, отметили правоохранители.