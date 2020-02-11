Майдугури, Нигерия, , 13:22 — REGNUM По меньшей мере 30 человек были убиты подозреваемыми в причастности к исламистским боевикам в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения официальных лиц.

Представитель штата Борно Ахмад Абдуррахман Бунди заявил, что многие из убитых были остановлены на дороге на контрольно-пропускном пункте в деревне Ауно.

По его словам, многие женщины и дети были похищены. По сообщениям очевидцев, более 20 транспортных средств были сожжены.

Как передают журналисты телерадиокомпании, исламистская группировка «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и местное подразделение группы «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят множество нападений в этом районе.