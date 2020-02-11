Анкара, 11 февраля 2020, 13:17 — REGNUM Сотрудники таможенной службы Турции изъяли 2 тонны марихуаны во время спецоперации на границе с Болгарией, об этом 11 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
«В ходе операции, проведенной сотрудниками таможни, было изъято 2 тыс. 7 кг марихуаны. Новый рекорд побит», — цитируют журналисты слова министра торговли страны Рухсара Пекджана.
По его словам, на границе был задержан грузовой автомобиль, в котором и была сделана указанная находка.
О том, были ли задержаны подозреваемые в контрабанде — не сообщается.