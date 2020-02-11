Усинск, Коми, 11 февраля 2020, 12:56 — REGNUM Часть багажа пассажиров самолета, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, все еще находится на борту судна. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Республики Коми.
По информации администрации города, 14 пассажирам багаж уже доставлен по месту требования, пять человек забрали его самостоятельно, сумки трёх пассажиров находятся в офисе Utair — пассажиры заберут их сами, поскольку находятся сейчас на Харьяге. Представители компании-авиаперевозчика свяжутся с пассажирами, не получившими багаж, для уточнения времени и места доставки.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Коми. Воздушное судно приземлилось на брюхо. В результате происшествия пострадала женщина, которая с жалобой на боль в колене обратилась к медикам.