Усинск, Коми, , 12:56 — REGNUM Часть багажа пассажиров самолета, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, все еще находится на борту судна. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Республики Коми.

«В результате жёсткой посадки самолёта двери заднего багажного отсека были заблокированы, поэтому часть багажа всё ещё остаётся на борту судна. К сожалению, изъять его сейчас не представляется возможным. Необходимо дождаться окончания следственных действий по расследованию причин случившегося, а затем, после постановки самолёта на стоянку, вскрыть багажный отсек специальными техническими средствами […] Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием. Главное, что все живы и здоровы!» — прокомментировал мэр Усинска Николай Такаев.

По информации администрации города, 14 пассажирам багаж уже доставлен по месту требования, пять человек забрали его самостоятельно, сумки трёх пассажиров находятся в офисе Utair — пассажиры заберут их сами, поскольку находятся сейчас на Харьяге. Представители компании-авиаперевозчика свяжутся с пассажирами, не получившими багаж, для уточнения времени и места доставки.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Коми. Воздушное судно приземлилось на брюхо. В результате происшествия пострадала женщина, которая с жалобой на боль в колене обратилась к медикам.