Барнаул, , 12:47 — REGNUM Мощные снегопады, накрывшие Алтай этой зимой, могут оказаться настоящим стихийным бедствием весной. Во всяком случае, вероятность такого развития событий обсудили сегодня в мэрии Барнаула. По словам начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, слова которого цитирует пресс-служба барнаульской мэрии, в текущем году, исходя из многолетних наблюдений, паводок может пойти по образу 2017 года.

Такой вывод синоптик сделал из-за имеющихся в городе больших объемов снегозапасов, неглубокого промерзания почвы и малого содержания влаги в верхнем слое земли. По мнению Люцигера, при наихудшем сценарии развития паводковой обстановки дружное снеготаяние спровоцирует подтопление низменных участков и придомовых территорий на территории города.

В связи с этим власти города пообещали усилить контроль за работой ливневых канализаций, гидротехнических сооружений, мостов и путепроводов. Также горожанам обещан мониторинг своевременного ворошения снега.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Алтайский край готовился к сильному наводнению. Согласно прогнозу развития ситуации, весной в зону подтопления должны были попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов. Критической отметки река Обь в районе Барнаула достигла уже в конце апреля 2017 года, поднявшись сразу на 14 сантиметров за двое суток. Но, вопреки опасениям местных властей и спасателей, первая волна паводка-2017 не принесла региону существенных бедствий.

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