Курск, , 12:43 — REGNUM В Курске в ночь на 11 февраля последствия снегопада ликвидировала 41 единица техники, сообщили «Курские известия» со ссылкой на мэрию.

На город обрушился сильный снегопад, из-за которого на улицы выпустили спецтехнику. Машины убирали снег, а также обрабатывали дороги противогололёдными материалами — песком и пескосоляной смесью. Работы продолжились и днём.

Больше всего внимания при обработке уделили улицам, по которым ходит общественный транспорт, а также прилегающие к социальным учреждениям территории. В ближайшее время в областном центре ожидают потепление.