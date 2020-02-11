Ярославль, , 12:35 — REGNUM Два жителя Ярославской области признаны виновными в совершении разбойного нападения и покушении на убийство, совершенное на федеральной трассе «М8». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. В конце января 2019 года преступление совершили 21-летний и 22-летний жители Переславского района Ярославской области. Они остановили на трассе «Сааб», попросив отвезти их до Ярославля.

Место преступления УМВД по Ярославской области

«Злоумышленники, находясь в состоянии наркотического опьянения, остановив на федеральной автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» легковой автомобиль под управлением 35-летнего мужчины, попросили подвезти их до города Ярославля, на что водитель ответил согласием. По ходу движения транспортного средства подсудимые, реализуя умысел на завладение автомобилем, напали на водителя и нанесли ему множественные удары руками и ножом в область груди и шеи. Потерпевший, оказывая активное сопротивление, остановил автомобиль, выбрался из салона и попросил помощи у проезжавших мимо водителей», — пояснили в СУ СКР по Ярославской области.

Пострадавший водитель в итоге остался жив, сами разбойники были задержаны сотрудниками Росгвардии и полиции в самом Ярославле. Согласно приговору Ярославского районного суда, один из нападавших приговорен к 10 годам лишения свободы, второй получил 9,5 лет. Наказание им придется отбывать в колонии строгого режима. Ранее оба подсудимых были судимы за угоны.

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