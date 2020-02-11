Дакка, , 12:36 — REGNUM В результате переворачивания лодки у южных берегов Бангладеш погибли по меньшей мере 14 беженцев-рохинджа, об этом 11 февраля сообщает Agence France-Presse.

Благодаря действиям спасательных служб удалось спасти 70 человек. Спасательная операция продолжается.

«На данный момент мы обнаружили 14 тел и 70 человек живыми», — заявил в комментарии журналистам агентства глава береговой охраны Наим уль Хак.

Напомним, в настоящее время в Бангладеш проживает порядка 700 тыс. беженцев-рохинджа из Мьянмы. Многие из них, спасаясь от неудовлетворительных условий содержания, пытаются проникнуть по морю на территорию Малайзии, что зачастую приводит к трагедиям.

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