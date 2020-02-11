Омск, , 12:32 — REGNUM В городе Омске возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли двое детей и пострадала их мать. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

Пожар произошёл в квартире пятиэтажного дома на улице 1-я Ленинградская. Погибли двое мальчиков-близнецов. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Сообщение о возгорании поступило около 11:30 по местному времени 11 февраля. Сотрудники МЧС смогли вынести из огня двухлетних братьев и их 26-летнюю мать. Дети скончались в машине скорой помощи. Женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована. Она получила отравление продуктами горения.

По предварительным данным, дети погибли от отравления угарным газом. Отец в момент пожара был на работе. На месте происшествия работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре в частном деревянном доме под Томском погибла женщина.