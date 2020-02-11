Курган, , 12:31 — REGNUM В Курганской области задержан житель региона, который пытался взломать сайт районной администрации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Личность подозреваемого была установлена в результате комплекса технических мероприятий во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Курганской области.

Им оказался ранее судимый 32-летний мужчина, который разработал программу для получения несанкционированного доступа к сайтам и решил её протестировать на муниципальном портале. Впрочем, сайт оказался для хакера не уязвим.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»). Хакеру грозит до четырёх лет лишения свободы.