Орел, , 12:28 — REGNUM В Орле бывшая сотрудница полиции признана виновной в служебном подлоге и фальсификации доказательств, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе СУ СКР по Орловской области. Преступления были выявлены при содействии сотрудников УФСБ и УМВД.

Перед судом предстала бывшая следователь следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой УМВД (Советский район) СУ УМВД России. Как установлено судом и следствием, теперь уже бывшая сотрудница полиции, чтобы улучшить свои рабочие показатели, в июле 2016-январе 2017 года сфальсифицировала часть доказательств по уголовному делу по статье 161 УК РФ («Грабеж»), которое находилось в ее производстве. Ложные сведения она внесла в официальные документы по делу.

Решением суда экс-сотруднице органов назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штраф в 120 тыс. рублей. Также ей запрещено работать в правоохранительных органах на должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронежской области двое бывших сотрудников полиции были осуждены за фальсификацию доказательств — они получили по три года колонии-поселения.