Москва, , 12:20 — REGNUM Московский городской суд огласил приговор Нурлану Муратову, ранее признанному присяжными виновным в убийстве сотрудника МВД Андрея Райского на станции метро «Курская», сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Приговорить Нурлана Муратова к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима», — объявил приговор судья Александр Рыбак.

4 февраля коллегия присяжных признала Муратова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Также суд постановил взыскать с Муратова в пользу родственников Райского 500 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство на станции метро «Курская» произошло 2 сентября 2018 года. По версии следствия, Муратов был остановлен сотрудником полиции, попросившим его предъявить документы. После того, как выяснилось, что документов у подсудимого при себе не имеется, полицейский провёл его в подсобное помещение станции для выписывания штрафа. После чего в подсобке было найдено тело с огнестрельным ранением.

Следствие считает, что Муратов, чтобы воспрепятствовать составлению протокола, выхватил пистолет и выстрелил полицейскому в голову. Обвиняемый был задержан на следующий день по дороге на работу.