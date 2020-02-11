Барнаул, , 12:17 — REGNUM Информацию о том, что жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 1011 человек, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). По его словам, приведённые данные свидетельствуют о том, что Китай пока не может справиться с ситуацией:

«Об этом свидетельствует то, что число заболевших и умерших ежедневно растет, несмотря на все предпринимаемые меры. Скорее всего, эпидемия только разгорается. Этому, несомненно, способствует высокая плотность населения страны. Еще один вывод из анализа сложившейся ситуации заключается в том, что другие страны и даже соседи КНР, имеющие с ней протяженную общую границу, в том числе Россия, благодаря проводимым мероприятиям по нераспространению инфекции смогли избежать массового заражения людей опасным вирусом.

Можно уже делать определенные выводы о природе новой коронавирусной инфекции. Для нее характерна достаточно высокая контагиозность, которая выше таковой у гриппа (но меньше, чем у кори), а также большая частота тяжелых и среднетяжелых случаев, требующих интенсивного стационарного лечения и даже госпитализации в реанимационное отделение, немалая доля летальных исходов. Все это пока не дает оснований надеяться на близкое благополучное разрешение эпидемии».

Напомним, ранее государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР известил о том, что число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 1016 человек. Как пишет Bloomberg, лишь за последние сутки в китайской провинции Хубэй количество жертв увеличилось на 103 человека.