Уфа, , 12:29 — REGNUM Замерзавшего двухлетнего мальчика обнаружили в сугробе в Башкирии. Об этом 11 февраля пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, ночью 10 февраля текущего года во дворе частного дома был обнаружен двухлетний ребенок без верхней одежды. Ребенок проживал в доме вместе с мамой. Мальчик был госпитализирован с признаками общего переохлаждения и обморожения отдельных частей тела.

В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ, ст. 125 УК РФ и по факту причинения двухлетнему ребенку тяжкого вреда здоровью в результате обморожения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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