Бангкок, , 12:17 — REGNUM Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, которые погибли при столкновении двух туристических катеров у острова Пхукет, порядка 140 тыс. долларов. Об этом 11 февраля сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов РИА Новости.

Соснов рассказал, что на катере находились 36 туристов из России.

«В столкновении погибли двое российских детей: столкновение было почти лобовое, а дети находились на носу катера», — добавил он.

Дипломат также сообщил о судьбе 20 граждан России, которые получили в результате столкновения различные травмы. По его словам, все они получили необходимую медицинскую помощь. Один человек все еще остается в больнице.

Всем пострадавшим страховая компания ERV выплатит по 40 тыс. долларов.

Напомним, 10 февраля у острова Пхукет в Таиланде столкнулись два туристических катера. Пострадали 20 туристов из России, двое детей, 6 и 12 лет, погибли.

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