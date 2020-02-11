Красноярск, , 12:07 — REGNUM Сотрудники Госавтоинспекции Богучанского района Красноярского края проверят автопредприятие, водитель которого допустил ДТП, осуществляя несанкционированную перевозку детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МВД.

ДТП произошло утром 11 февраля на шестом километре автодороги Богучаны — Юрубчен — Байкит. Водитель микроавтобуса «Фольксваген» допустил столкновение с двигавшимся попутно грузовым автомобилем «Ивеко» с полуприцепом. Трое детей обратились за медицинской помощью. Сейчас они проходят обследование.

Установлено, что в микроавтобусе находились 15 детей в возрасте от десяти до 12 лет — участники хореографического коллектива. Они возвращались с проходившего в Красноярске танцевального конкурса.

Из Красноярска дети с пятью сопровождающими приехали на поезде до железнодорожной станции посёлка Таёжный. Оттуда их забрал микроавтобус, чтобы довезти до посёлка Ангарский.

В ГИБДД подчеркнули, что организованная перевозка детей была незаконной. Сотрудников ГИБДД никто не уведомил. В отношении 59-летнего водителя составлен административный материал. Госавтоинспекторы инициируют внеплановую выездную проверку деятельности перевозчика и организатора перевозки.

Информацию о данном происшествии направят в правительство Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус с детьми столкнулся с четырьмя автомобилями в Новой Москве.