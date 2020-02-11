Пекин, , 12:09 — REGNUM Китайские армия и правительство никогда не участвовали в кибератаках и хищении коммерческих секретов через интернет. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге 11 февраля, отвечая на обвинения во взломе базы данных американского кредитного агентства «Эквифакс».

Дипломат подчеркнул, что власти КНР последовательны в неприятии всех форм кибератак и легальной борьбе с ними. Китай является решительным защитником кибербезопасности, добавил он.

При этом Гэн Шуан отметил, что нарушение Соединёнными Штатами принципов международного права «давно известно». США практикуют кибератаки и шпионаж в отношении иностранных правительств, предприятий и частных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США обвинили четырех китайских граждан в компьютерном взломе базы данных «Эквифакс» и краже личных данных «почти половины» американцев.

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