Красноярск, , 11:44 — REGNUM В Красноярском крае экс-преподаватель проведёт в колонии 13 лет за преступление в отношении 11-летней школьницы. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Суд вынес приговор 27-летнему бывшему преподавателю учреждения дополнительного образования Тюхтетского района.

Установлено, что в августе 2019 года мужчина — педагог детской школы искусств — отправил через соцсеть развратные текстовые сообщения своей 11-летней ученице. При этом педагог был пьян. Также злоумышленник отправил девочке видеозапись, которая, согласно заключению эксперта, содержит порнографические материалы.

Экс-преподаватель признал свою вину. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, астраханского педофила отправили в тюрьму на 22 года.