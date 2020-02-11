Уфа, , 11:43 — REGNUM Подозреваемых в кражах из монастыря и сельхозпредприятия задержали в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, неизвестные в течение одной ночи обокрали церковь Ильинского мужского монастыря и сельскохозяйственное предприятие в селе Месягутово Дуванского района.

Из храма злоумышленники украли 17 серебряных цепочек. А из сейфа предприятия им удалось украсть 400 тысяч рублей.

Отмечается, что задержанными оказались двое ранее судимых жителей Дуванского района.

По данным фактам были возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.

В настоящее время один задержанный находится под стражей, второй находится под подпиской о невыезде.

Отмечается, что полицейские изъяли часть похищенных цепочек.

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