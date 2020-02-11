Анкара, , 11:30 — REGNUM Министерство внутренних дел Турции объявило о начале очередной фазы спецоперации, направленной против Рабочей партии Курдистана на юго-востоке страны, об этом 11 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

«Данная операция является продолжением аналогичных операций в регионе, проводимых турецкими силами для нейтрализации террористов, которые укрываются в провинциях Бэтман и Диярбакыр», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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