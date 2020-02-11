Шацкий район, Рязанская область, , 11:19 — REGNUM Следователи установили причастных к убийству мужчины, тело которого нашли в сгоревшем доме в селе Ямбирно Шацкого района Рязанской области. Эксперты установили, что причиной смерти стали не термические ожоги, а ножевые ранения. Подозреваемых нашли благодаря генетической экспертизе, сообщили 11 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Частный дом сгорел в ночь на 25 октября 2019 года. Во дворе следователи нашли часть одежды погибшего с пятнами крови и следами нефтепродуктов. Молекулярно-генетическая экспертиза выявила на ткани клетки эпителия, принадлежащие женщине, по которым смогли установить её генетический профиль. В базе данных геномной регистрации было выявлено совпадение образца с ДНК-профилем ранее судимой женщины 1970 года рождения. В дальнейшем оперативники установили второго подозреваемого в убийстве — её 54-летнего сожителя, также ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

По предварительным данным, злоумышленники, проезжая мимо села, решили заехать в гости к знакомому. Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт и хозяину нанесли несколько ножевых ранений. Для того, чтобы скрыть следы преступления сообщники подожгли дом.

Подозреваемых задержали на территории Тульской области, их заключили под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.