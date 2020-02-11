Людиново, Калужская область, , 12:34 — REGNUM В Калужской области суд признал 40-летнего жителя города Людиново виновным в уничтожении крыши старого молокозавода, приговорив его к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 11 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Ранее судимый мужчина решил поджечь завод, чтобы забрать старый металл, который он планировал продать. В результате пожара огнём была полностью уничтожена крыша здания.

Ущерб, нанесенный собственнику предприятия, оценен в два миллиона рублей.

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