Якутск, , 11:13 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дела на директора компании, которого подозревают в хищении многомиллионных кредитных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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«50-летний руководитель компании уговорил директора другой организации выступить поручителем по кредитному договору, а в обеспечение исполнения кредитных обязательств дать залог — недвижимое имущество стоимостью более 100 млн.рублей. В дальнейшем заёмщик обязательства по возврату кредита банку не выполнил. По решению суда имущество, принадлежащее поручителю, взыскано в пользу банка», — пояснили в МВД.

Установлено, что заёмщик похитил 75 млн кредитных рублей. За мошенничество в крупном размере грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии гендиректора нефтегазовой компании подозревается в крупных хищениях.