Уфа, , 11:14 — REGNUM Арендатор квартиры в доме Уфы, в которой ранее произошел хлопок газа, скончался в больнице. Об этом сообщил заместитель генерального директора городского управления жилищного хозяйства Рафаэль Ахметов на оперативном совещании в администрации города, 11 февраля передает пресс-служба администрации Уфы.

По его словам, пострадавший в квартире на улице Пекинской мужчина, который арендовал данную жилплощадь, скончался в больнице.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за хлопка газа в двухэтажном жилом доме, который произошел рано утром 15 января на улице Пекинской в Уфе, обрушился потолок на втором этаже здания.

Тогда пострадали три человека, в том числе ребенок. 37-летнюю женщину спасатели вытащили из-под завала. Кроме этого получили травмы 31-летний мужчина и 16-летний подросток. Всех пострадавших госпитализировали.

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