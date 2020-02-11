Москва, , 11:04 — REGNUM Известный российский теннисист Михаил Южный помог полиции выявить мошенничество. Об этом 11 февраля передаёт агентство «Москва».

Спортсмен рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что ему позвонил неизвестный, представился другом, и попросил 100 тыс. рублей. Догадавшись об обмане, Южный обратился в полицию. Те установили и задержали 19-летнего уроженца Северной Осетии.

Задержанный рассказал полиции, что его попросил забрать деньги 25-летний житель Москвы, который якобы дал Южному в долг.

Указано, что спортсмен не стал писать заявление, а полиция продолжает устанавливать обстоятельства случившегося.