Анкара, , 11:00 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали четырех человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, в ходе спецоперации у обвиняемых были изъяты документы и информация на цифровых носителях. Отмечается, что задержанные подозреваются в террористической деятельности на территории Сирии.

Напомним, начиная с 2013 года в Турции произошли десятки терактов, организованных «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате которых скончались 315 человек.

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