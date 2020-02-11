Чита, , 10:51 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали данные, свидетельствующие о многочисленных фактах незаконной вырубки леса. По данным пресс-службы забайкальского губернатора, только за один день, 10 февраля, выявлено 17 таких случаев, виновных ждут штрафные санкции.

По данным регионального министерства природы, 6 из 17 незаконных рубок выявлены на территории аренды ООО МК «Рассвет» с общим объёмом незаконно заготовленной древесины более 1150 кубометров. В Малетинском участковом лесничестве выявлено 7 незаконных мест рубки на площади 64 гектара в объёме 456 кубометров леса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье и соседней Иркутской области проблема незаконных лесных вырубок стоит очень остро и справиться с ней почти не удаётся. По данным Счётной палаты РФ, по итогам 2018 года Приангарье вышло на первое в России место по незаконно выкошенным лесным площадям.

Территории лесничеств Петровск-Забайкальского района подвергались в 2019 году значительным лесным пожарам, одной из причин которых были названы предумышленные поджоги «чёрных лесорубов». В июле 2019 года сообщалось, что депутат, который по долгу службы должен был защищать лес Забайкалья, с декабря 2017-го по февраль 2019 года совместно с неустановленными лицами незаконно вырубил свыше одной тысячи кубометров леса в Нерчинском районе.

Читайте также: В Забайкалье арестован депутат, «выкосивший» лес на сумму более 7 млн руб