Верхнеуральск, Челябинская область, 11 февраля 2020, 10:50 — REGNUM В Челябинской области в ДТП на трассе Южноуральск — Магнитогорск погибли три человека. Ещё несколько получили травмы, в том числе ребёнок четырёх лет, сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД.
По данным МЧС, авария произошла рано утром. Две автомашины сильно искорёжило. Последствия ДТП устраняли 24 человека, а также девять единиц техники.
Среди погибших — мужчина и две женщины. По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что один из водителей выехал на встречную полосу.
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