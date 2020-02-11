Верхнеуральск, Челябинская область, , 10:50 — REGNUM В Челябинской области в ДТП на трассе Южноуральск — Магнитогорск погибли три человека. Ещё несколько получили травмы, в том числе ребёнок четырёх лет, сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД.

По данным МЧС, авария произошла рано утром. Две автомашины сильно искорёжило. Последствия ДТП устраняли 24 человека, а также девять единиц техники.

Среди погибших — мужчина и две женщины. По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что один из водителей выехал на встречную полосу.

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