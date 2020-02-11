Самара, , 10:43 — REGNUM Семерых жителей Самарской области обвиняют в 16 особо тяжких преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По версии следствия, с ноября 2015 года по март 2018 года близкие родственники мужчины 1985 и 1987 года рождения и женщина 1985 года рождения создали организованную группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков.

Отмечается, что каждый член группы исполнял свою функцию. Наркотики сбывались в Самаре через закладки их в тайники.

В результате оперативной работы стражи порядка установили семерых жителей Самарской области, возрастом от 27 до 42 лет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли героин общим весом свыше 1,5 кг.

Шестеро обвиняемых были заключены под стражу. Один обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Всего участникам преступной группы было предъявлено обвинение в совершении 16 преступлений в сфере незаконного сбыта наркотиков.

В настоящий момент материалы по 15 уголовным делам, которые были соединены в одно производство, переданы в суд для рассмотрения по существу.

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