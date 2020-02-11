Соледар, ДНР, , 10:41 — REGNUM Украинские формирования обстреляли из миномётов калибра 82 мм населённые пункты Крутая Балка и Васильевка, сообщили 11 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В 08:15 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению от населённого пункта Авдеевка к населённому пункту Крутая Балка, выпущено десять мин калибра 82 мм», — сказано в сообщении.

Ранее в направлении Васильевки украинские силовики выпустили ещё шесть мин калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР восемь раз, выпустив 22 единицы боеприпасов.

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