Сочи, Краснодарский край, , 10:32 — REGNUM В аэропорту «Сочи» при погрузке сотрудники уронили и разбили клетку с собакой, сломанную переноску склеили скотчем и погрузили на борт. После скандала аэропорт сообщил об увольнении виновных, а также о выплате компенсации владельцу собаки.

Об инциденте в аэропорту «Сочи» пассажир авиакомпании S7 сообщил в социальных сетях 9 февраля. По его словам, у него на глазах при погрузке клетки с его собакой на борт самолёта грузчики уронили клетку. Собака вырвалась, её поймали на взлётно-посадочной полосе, посадили в сломанную клетку, замотав её скотчем. Так животное летело до Москвы.

«Мы провели служебную проверку. Работник, по чьей вине произошёл данный инцидент, больше не является сотрудником аэропорта. Международный аэропорт «Сочи» сожалеет о случившемся, готов возместить ущерб и предоставить дополнительное обслуживание в бизнес-зале», — цитируют РИА Новости представителя аэропорта.

По словам самого владельца собаки, авиакомпания также вышла на связь с ним — его заявление сейчас рассматривается. С собакой, по его словам, всё в порядке.