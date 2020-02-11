Бени, Конго, , 10:30 — REGNUM Семь человек погибли в результате атаки, совершенной боевиками угандийской группировки «Союзные демократические силы» (АДС) в округе Бени на востоке ДР Конго. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на свои источники.

По информации полиции, атака в районе Макеке была совершена 60 боевиками. Среди жертв — пятеро мужчин и две женщины. Кроме того, нападавшие подожгли пять магазинов.

Как передают журналисты радиостанции, на прошлой неделе в ходе атаки боевиков в регионе погибли 20 человек, а еще 20 получили ранение.

По данным властей города Мангина в округе Бени, многие жители были вынуждены покинуть город после серии атак, совершенных членами группировки АДС. Как сообщил заместитель объединения гражданских организаций Мангины Мухиндо Мусубао, в конце прошлой неделе в городе погибли порядка 30 человек.

По информации правозащитников, с октября 2019 года в регионе Бени погибли более 300 человек.