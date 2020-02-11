Рубцовск, Алтайский край, , 10:19 — REGNUM В связи с многочисленными нареканиями, высказываемыми жителями Рубцовска по поводу некачественной снегоуборки, прокуратура города провела проверку и возбудила четыре административных дела и внесла представления 15 управляющим компаниям.

Как сообщает сегодня, 11 февраля, старший помощник прокурора Рубцовска Екатерина Руденко-Догиль, в рамках проверки выявлено, что не все крыши многоквартирных домов очищены от снега и наледи, имели место факты непроведения очистки придомовых территорий многоквартирных домов, непринятия мер к уборке дорог и тротуаров муниципального образования от снега.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады с небольшими перерывами не покидают Алтайский край уже месяц. 31 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично побывал в Рубцовске со «снежным дозором», но помимо признания фактов ненадлежащей снегоочистки, никакой другой информации до сих пор озвучено не было.

Между тем, в регионе есть дороги, которые так и не очистили после снегопадов, хотя власти Алтайского края заявляют, что расчищены все трассы.

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