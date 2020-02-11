Якутск, , 10:27 — REGNUM Днём 11 февраля в Якутске загорелся автобус, следовавши по маршруту №14. По счастливой случайности никто не пострадал.

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«Горел отсек двигателя на площади 2 кв. м и проводка. Причину, виновника и ущерб установит МЧС. Выгорело подкапотное пространство», — пояснил News.Ykt.Ru директор автотранспортного предприятия «Союзавто» Андрей Косицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Благовещенске загорелся на ходу автобус с пассажирами. Возгорание было в задней части салона.