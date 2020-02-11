Бангкок, , 10:21 — REGNUM Полиция Таиланда задержала несколько человек за распространение недостоверной информации о стрельбе в торговом центре города Кората. Об этом сообщил министр цифровой экономики и общества страны Буддхипонгсэ Пуннаканта, передаёт 11 февраля Таиландское информационное агентство.

«Полицейские задержали около четырех-пяти человек, которые пытались подражать стрелку в сети», — пояснил министр.

Вероятно, публикации задержанных могли спровоцировать панику в обществе, а это запрещено законом о компьютерных преступлениях. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до семи лет или штраф в размере 140 тыс. батов ($4,4 тыс.).

Пуннаканта напомнил, что Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям должна сделать вывод о том, будут ли наказаны и каким образом СМИ, которые транслировали в прямом эфире спецоперацию в ТЦ «Терминал-21». Детали операции также подпадают под запрет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля военнослужащий армии Таиланда убил командира и двух сослуживцев, после чего отправился в торговый центр и открыл там огонь по людям. Погибли не мене 30 человек, около 60 получили ранения. Стрелка ликвидировали.

Читайте также: Назван мотив стрелявшего по людям в Таиланде военнослужащего

Подробности: В Таиланде солдат расстрелял посетителей торгового центра — все новости