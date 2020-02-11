Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Два случая поджогов автомобилей произошли в Петербурге в минувший понедельник, 10 февраля, пострадали четыре автомобиля. Полиция ищет поджигателей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, первый случай поджога произошел около двух часов ночи у дома № 105/2 по ул. Бабушкина в Невском районе Петербурга. Здесь подожгли кроссовер KIA Sportage, принадлежащий женщине 1990 года рождения. По данным СМИ, пострадал автомобиль главного инспектора УФНС России по Ленинградской области.

При этом загорелся и припаркованный рядом автомобиль Hyundai Creta, принадлежащий женщине 1981 года рождения.

У KIA выгорел моторный отсек, сумма материального ущерба составила 860 тыс. рублей. У Hyundai выгорела левая сторона моторного отсека, капот, ущерб — 1 млн 260 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции изъяты и просмотрены кадры с камер видеонаблюдения, по которым установлено, что неизвестный мужчина проходит в сторону парковки автомобилей, в 02:11 возвращается обратно», — отметили в Главке МВД. Ведется розыск злоумышленника.

А в Московском района Петербурга утром в понедельник мужчина сообщил, что у дома № 14 «а» по Московскому шоссе горят два автомобиля. При неустановленных обстоятельствах здесь произошло возгорание автомобиля Nissan Pathfinder, принадлежащего мужчине 1963 года рождения, а также припаркованного рядом Mitsubishi Pajero, принадлежащего мужчине 1968 года рождения, индивидуальному предпринимателю.

У «Ниссана» сгорело заднее левое колесо, заднее левое крыло, задний бампер, ущерб оценили в 100 тыс. рублей. У автомобиля «Митсубиси» выгорели моторный отсек и передняя часть салона, ущерб 2 млн 400 тыс. рублей.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к розыску подозреваемого в поджоге автомобилей», — добавили в ГУ МВД.