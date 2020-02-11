Уссурийск, Приморский край, , 10:14 — REGNUM Мировой суд Уссурийска огласил приговор двум местным жителям, которые в октябре 2019 года осквернили на площади Победы Вечный огонь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД Приморского края.

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В ходе следствия было установлено, что двое молодых людей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осквернили мемориал, засыпав землёй Вечный огонь.

Осужденным 20 и 21 год, они уже имели судимости.

Суд признал вандалов виновными и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанных за хулиганство на площади Победы в Уссурийске мужчин арестовали на 10 суток.