Улан-Удэ, , 10:06 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет директор крупного завода по изготовлению металлоконструкций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, он обвиняется невыплате зарплаты и преступлениях в экономической сфере.

С апреля по июль 2018 года несколько десятков рабочих завода были уволены, при этом 43 из них не получили расчет. Трое продолживших работать сотрудника долгое время не получали зарплату. В результате предприятие задолжало им более 3,6 млн рублей. При этом, по данным следствия, руководитель знал об этом, а также располагал средствами для погашения долгов, однако предпочёл этого не делать из личного интереса. Расчёт был произведён лишь после возбуждения уголовного дела.

Кроме того, к 1 октября 2018 года предприятие не заплатило по налогам и взносам 35 млн рублей. При попытки взыскать средства принудительно, директор умышленно сокрыл около 13,6 млн рублей.

«Помимо этого он также незаконно не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджетную систему исчисленного и удержанного с заработка трудящихся на заводе граждан налога на доходы физических лиц в общей сумме 11,4 млн рублей», — отметили в СКР.

Все выплаты обвиняемый сделал лишь после возбуждения уголовного дела. К настоящему времени расследование завершено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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