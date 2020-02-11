Ташкент, , 10:04 — REGNUM По состоянию на 10 февраля в Узбекистане не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, с января по настоящее время медицинское обследование прошли 3447 граждан, вернувшихся из Китая, сообщает Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения.

На двухнедельном карантине находится 771 человек, за прошедший период в вирусологической лаборатории агентства проверено 812 проб на коронавирус, инфекции в исследованных образцах не обнаружено, сообщает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля состоялсячартерный авиарейс Uzbekistan Airways, который доставил из Пекина в Ташкент 250 граждан Узбекистана.

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