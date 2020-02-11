Анапа, Краснодарский край, , 09:56 — REGNUM Пожар в цехе по производству металлопластиковых конструкций произошёл в Анапе Краснодарского края ранним утром 11 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Промышленной в станице Анапской в службу спасения поступило в 03:16. На момент прибытия подразделений к месту пожара горел ангар на площади 200 квадратных метров.

В 06:25 пожар полностью ликвидировали, его общая площадь составила 320 кв.м. Было эвакуировано пять человек. Обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Мценске Орловской области в ходе пусконаладочных работ в цехе произошёл взрыв. Пятеро человек погибли, ещё трое получили травмы.